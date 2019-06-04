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Леонид Кучма – авторитетный и опытный политик, но при его возвращении в переговорный процесс по Донбассу важнее то, какую позицию занимает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сам по себе Кучма – весьма авторитетный деятель, опытный деятель, хорошо разбирающийся в этой проблематике. Но здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», - сказал представитель Кремля.

Как сообщал ForUm, Зеленский 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.
ForUm

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