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Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, сообщает пресс-служба ВР.

Принятие за основу проекта Закона «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» №10004 поддержал 231 народный депутат.

Законопроектом предлагается предусмотреть увеличение санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан из стороны водителей автомобильных транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, то есть установить, что это правонарушение влечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019). На сегодняшний день такой штраф составляет 136 грн.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

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