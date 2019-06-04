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В Харькове в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба полиции области.

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ForUm

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