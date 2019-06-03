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Российский надзорный орган «Роскомнадзор» внес мобильное приложение для знакомств Tinder в реестр распространителей информации. Поэтому сервис обязан в течение полугода хранить переписку пользователей из России и делиться данными о них со спецслужбами, сообщает Радио Свобода.

На то, что сервис внесли в реестр, обратила внимание общественная организация по противодействию цензуре в интернете «Роскомсвобода». Ранее «Роскомнадзор» обязал делиться данными пользователей российский сервис знакомств Mamba и крупнейшую в мире службу знакомств Badoo.

В 2017 году французская журналистка Юдит Дюпорталь направила в Tinder запрос на все данные, которые сервис сохраняет о ней как о пользователе. Компания прислала ей 800-страничный документ, в котором были сохранены все профили мужчин, которые она выбирала для знакомства, информация об их возрасте, ее переписка в сервисе за четыре года с момента регистрации, интересы, фотографии Instagram, реакции на сообщения с Facebook и даты всех переписок.

Владельцы Tinder зарегистрированы в США. В компании пока не комментировали требования российского ведомства.
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