Сегодня, 3 июня, телеканал «Прямой» приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика. Жена и трое детей будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру, сообщается на сайте канала.

Напомним, в ночь на 29 мая на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка - Михаил Турко и Михаил Павлик. У 48-летнего Михаила Павлика осталось жена и трое детей – два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

Трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.

«Этот псевдоконфликты с президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто. Президент обещал, а «Прямой» сделал», - заявила журналистка телеканала Ольга Зелиско.

Вечером 29 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с семьями погибших. Он обратил внимание на то, что им нужно оказать надлежащую помощь.

В частности, глава государства обратился к журналистке «Прямого» Зелиско со словами: «Потому что вы канал «Прямой», вы можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру, давайте «Прямой» канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами... Я куплю квартиру, что вы мене тут интервью ведете?».

«По состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Владимира Зеленского, нет. Также никаких обращений в адрес «Прямого» о приобретении жилья от главы государства не поступало», - сообщила пресс-служба канала.