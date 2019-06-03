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Прошедшая весна в Киеве заняла четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным наблюдений метеостанции, середневесенняя температура воздуха составляла +10,9ºС, что на 2,7ºС выше климатической нормы

Все месяцы были теплее климатической нормы, а особенно март, который имел наибольшее отклонение от нормы - вплоть 4,4° С, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. В марте было установлено 4 температурных рекорда.

Холоднее всего было 3 марта, когда температура под утро опустилась до 6,3 градусов мороза, а теплее - 16 мая, когда температура после полудня поднялась до + 27,7° С. Напомним, что метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая.

Количество осадков в столице за весну составило 161 мм, что соответствует 114% климатической нормы, благодаря влажному маю.
ForUm

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