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Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщают, что в Киев пришло метеорологическое лето.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха на проспекте Науки с 13 мая превышает + 15,0 ° С, что знаменует начало метеорологического лета.

Метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, наконец закончилась. Она почти на неделю оказалась длительной климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году – 22 апреля, а позже – в 1990 и 2001 годах – 7 июня.
ForUm

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