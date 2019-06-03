На начало июня 2019 года газопровод «Северный поток 2» проложили по дну Балтийского моря по двум ниткам на 1391 км, сообщило управление информации «Газпрома». Это около 57% от общей протяженности трубопровода, передает Интерфакс.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Оператором проекта стала «дочка» Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод «Северного потока-2» увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

1 июня Конгресс США представил законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в проекте «Северный поток 2».