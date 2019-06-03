также в разделеМир
ФСБ сможет читать переписку россиян в Tinder 14
Трамп назвал мэра Лондона «отмороженным неудачником» 25
Израиль нанес ракетный удар по Сирии 45
В Алжире отменили президентские выборы 14
Трамп считает, что демократы не добьются его импичмента 18
Помпео: США готовы начать диалог с Ираном без предварительных условий 26
Россию могут снова отстранить от Олимпиады 111
«Речь не о конфликте»: глава Пентагона назвал чрезмерными действия Китая в оборонной сфере 37
Премьер Израиля лично приказал ударить по Сирии в ответ на обстрел Голан 131
В Сирии сообщили о гибели 3 военных в результате атаки Израиля 26
Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины 43
В Сирии после подрыва автомобиля погибли 10 человек 14
Трамп: Не планирую сразу делиться с Лондоном секретами в случае прихода к власти лейбористов 14
В РФ назвали последствия взрывов на заводе 1045
Стрельбу в Вирджинии будет расследовать ФБР 31
В России произошел взрыв на тротиловом заводе: есть пострадавшие 91
В ДТП погиб известный футболист 100
В Европарламенте лишили предварительной аккредитации депутатов из Испании 22

На начало июня 2019 года газопровод «Северный поток 2» проложили по дну Балтийского моря по двум ниткам на 1391 км, сообщило управление информации «Газпрома». Это около 57% от общей протяженности трубопровода, передает Интерфакс.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Оператором проекта стала «дочка» Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод «Северного потока-2» увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

1 июня Конгресс США представил законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в проекте «Северный поток 2».

  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги