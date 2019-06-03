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Сегодня по спецлинии 102 поступило сообщение от работника дошкольного учреждения Глевахи о том, что из детского сада похищены двое детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, проведенными первоочередными полицейскими мерами установлено, что детей, которые постоянно проживают с бабушкой, в этот день из садика забрала их биологическая мать.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери и детей, введен оперативный план «Перехват».

Полицейские выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

 
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