Сегодня по спецлинии 102 поступило сообщение от работника дошкольного учреждения Глевахи о том, что из детского сада похищены двое детей.
Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, проведенными первоочередными полицейскими мерами установлено, что детей, которые постоянно проживают с бабушкой, в этот день из садика забрала их биологическая мать.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери и детей, введен оперативный план «Перехват».
Полицейские выясняют все обстоятельства и детали происшествия.
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