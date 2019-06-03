Автором провокационного видеоролика, в котором Румыния якобы захватывает территории части Черновицкой и Одесской областей после начала широкомасштабной войны России против Украины в 2022 году оказался гражданин Румынии Дан Ионеску, сообщает UA: Буковина.

В комментарии журналистам он отметил, что указанный ролик является частью его фэнтези-книги.

«Мы сконтактировались с автором ролика. Он прислал нам материалы, которые использовал в видео и подтвердил, что сам он его смонтировал. Дан Ионеску говорит, что видео является частью его фэнтези-книги, написанной в жанре альтернативной истории», – говорится в сообщении.

«Я поддерживаю украинскую независимость и уважаю границы Украины», - сказал он в комментарии.

Также Ионеску отметил, что сам написал в фейсбуке главному военному прокурору Анатолию Матиосу и объяснил, что это видео альтернативную временную линию.

«В то же время пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган ответила нам, что фейсбук-мессенджер Анатолия Матиос пока заблокирован», – сказано в сообщении.

Напомним, в Youtube появилось провокационное видео якобы захвата Буковины Румынией в 2022 году.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ по поводу данного видео.