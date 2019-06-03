Сегодня, 3 июня, в Украине начали работу образовательные центры (ОЦ) «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы и профтехи по упрощенной процедуре – без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

«Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного поступления, существенно увеличилось. К примеру, в 2016-м таких поступающих было менее тысячи, тогда как сейчас их уже почти 2 тысячи. Важно, что вступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, который будут признавать в Украине и мире. В целом же мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше поступающих из Крыма и Донбасса учились в украинских вузах и учреждениях профобразования. И мы делаем все возможное, чтобы упростить условия для вступления таких абитуриентов. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше», - отметил замминистра Юрий Рашкевич.

Центры «Крым-Украина» открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве.

Центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов – перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это города Киев, Бахмут, Винница, Днипро, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

Подробный перечень центров с их адресами и другой контактной информации размещен на сайте МОН в разделе «Жителям Донбасса и Крыма».

Для упрощенного поступления нужно:

- обратиться в образовательный центр;

- подать заявление и заполнить образовательную декларацию;

- сдать 3 вступительных экзамена - украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс);

- получить в школе, закрепленной за ОЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить документ об образовании государственного образца.

Подробные инструкции.

«Мы подчеркиваем, что через образовательные центры можно поступить без результатов ВНО, украинского паспорта и аттестата. Однако если поступающий имеет украинский аттестат или сдавал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой вступления, то он может это сделать. То есть в образовательные центры можно обращаться как без результатов ВНО и украинского аттестата, так и с ними», - отметила начальник главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович.

Она подчеркнула, что поскольку безопасность таких поступающих является приоритетом, в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются. В то же время вузы всегда пытаются создать для таких поступающих максимально комфортные условия и при необходимости обеспечивают общежитиями.

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенной даты.