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Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Зеленского.

Члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.

«С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение», - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщил только, что это журналистка.

Напомним, 1 мая Зеленский объявил о начале конкурса на должность спикера главы государства.
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