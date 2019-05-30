Президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Зеленского.
Члены конкурсной комиссии отобрали ТОП-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.
«С кандидатом на должность спикера уже определились. В ближайшие несколько дней будет назначение», - сказал сотрудник пресс-службы.
При этом собеседник не стал называть имя и фамилию этого кандидата, сообщил только, что это журналистка.
Напомним, 1 мая Зеленский объявил о начале конкурса на должность спикера главы государства.
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