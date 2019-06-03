Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру парламента Андрею Парубию письмо с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект № 7203 об ограничении депутатской неприкосновенности. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента 3 июня, трансляцию вел официальный канал «Рада», сообщает 112 Украина.

«На прошлой неделе президентом Украины на выполнение своих обещаний было внесен в ВРУ законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) под № 10340. Кроме этого, президент Украины направил письмо на имя председателя ВРУ с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о внесении изменений в ст. 80 КУ относительно неприкосновенности народных депутатов № 7203», - сказал Стефанчук.

Он добавил, что на прошлой неделе президент зарегистрировал в парламенте законопроект об избирательных правах военнослужащих.

«Я хочу обратиться с просьбой, с тем чтобы все данные вопросы, они требуют внеочередной подготовки и рассмотрения и определены президентом как неотложные. Поэтому очень прошу найти возможность сотрудничества по этим законопроектам».

Со своей стороны, спикер парламента Андрей Парубий заверил: «И конечно, все законодательные инициативы президента, определенные как безотлагательные, мы будем рассматривать в сессионном зале».