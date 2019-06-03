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Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Соответствующую информацию «Украинской правде» подтвердили источники в Администрации Президента.

По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30. 

Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.

Напомним, 30 мая в АП заявили, что Президент определился с кандидатом на должность своего спикера.
ForUm

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