Президент Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Соответствующую информацию «Украинской правде» подтвердили источники в Администрации Президента.

По словам собеседника УП, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.

Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.

Напомним, 30 мая в АП заявили, что Президент определился с кандидатом на должность своего спикера.