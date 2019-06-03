Авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины являются выходцы из РФ.

Об этом в эфире «Прямого» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Насколько я понимаю, автором этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря, я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления большой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам», - сказал он.

Напомним, в Youtube появилось провокационное видео якобы захвата Буковины Румынией в 2022 году.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ по поводу данного видео.