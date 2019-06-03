В Ривненской области селе Великие Цепцевичи пятилетнего мальчика насмерть завалило пеноблоками, сообщает отдел коммуникации областной полиции.



Трагедия произошла 31 мая около 14:00.

Полицейские предварительно установили, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были составлены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда зацепился руками, пеноблоки упали на мальчика.

Малолетнего немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой «бытовой несчастный случай»).