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С начала года на водоемах страны уже погибли 274 человека, из которых 25 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что спасены 138 человек, в том числе 20 детей.

«Вместе с увеличением температурных показателей, стремительно растет и количество несчастных случаев на водоемах Украины. Это обусловлено приближением купального сезона и неосторожным отдыхом у воды. Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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