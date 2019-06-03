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В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей. О нововведениях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель».

«Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой «приятный сюрприз» для автошкол – если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – Ред.), инструктора несут за это персональную ответственность», – сообщил Криклий.

По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах. «Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они «комиссией» принимают экзамены по теории – якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Такой же «комиссией» принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Эту ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность», – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не «привязываться» к автошколам.

«В теории человек сможет самостоятельно обучиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен», – пояснил Криклий.

«Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей», – резюмировал он.
 
ForUm

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