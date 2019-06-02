С начала года военная прокуратура задерживает по два взяточника в день. 670 военных прокуроров расследовали за 5 лет работы 75% всех дел, законченных всей Генпрокураторой. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов.

«Мы каждый день задерживаем по два взяточника. Взятки в них от 500 долларов до 400 000 долларов ... ..Нас на всю Украину всего 670 человек. У нас 35 гарнизонов на всю Украину. Конкретные цифры: военная прокуратура закончила расследование и направила в суд 75 % всех дел, которые закончила Генпрокуратура. Ну как это сказать, в Генпрокуратуре есть 11000 человек, а нас 670. Так вот 11 тыс. человек закончило и отправило в суд всего 25% от 100% за пять лет ... Я не имею претензий к коллегам, просто это коэффициент полезного действия тех, кто хочет что-то изменить в государстве», - рассказал он.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью одному из украинских телеканалов, завершая собственное мнение относительно политической ситуации в государстве после выборов президента сообщил, что парламент Украины распущен - обоснованно.