В субботу, 1 июня, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы проверить завершения строительства арки, которая накрывает реактор.
Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.
«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии».
Ранее глава МИД Франции говорил: «Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону».
Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время