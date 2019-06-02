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В субботу, 1 июня, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы проверить завершения строительства арки, которая накрывает реактор. 

Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии».

Ранее глава МИД Франции говорил: «Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону».

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж в ближайшее время. 
ForUm

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