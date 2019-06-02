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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин информировал, что последствия взрывов на заводе в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания оперативного штаба, сообщило агентство Интерфакс 2 июня.

«Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки», − заявил губернатор и добавил, что все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены.

Никитин уточнил, что взрыв произошел 1 июня в 11.53 на складе готовой продукции боеприпасов, в результате произошло возгорание.

Губернатор отметил, что в результате взрыва пострадало большое количество зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пыра, которое в настоящее время полностью восстановлено.

Никитин также не исключил, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, По его словам, в больницу обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекл.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов и возник пожар.
ForUm

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