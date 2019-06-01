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Более 40 человек получили ранения при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, 14 из них госпитализированы. В городе введен режим ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона, передает со ссылкой на ТАСС.

«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы», - сообщили в Минздраве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, ситуация на заводе стабилизирована, угрозы распространения пожара нет.

Кроме того, по данным агентства, в результате взрывов зафиксированы повреждения в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

При этом правительство области сообщило, что в городе Дзержинск, а также трех близлежащих поселках введен режим ЧС, что позволил уже начать восстановительные работы. Необходимости в эвакуации жителей населенных пунктов нет.
ForUm

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