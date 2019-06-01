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Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Об этом в Twitter сообщила «Севилья», воспитанником которой является Рейес, передает УНН.

«Наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром», - говорится в заявлении клуба. Как сообщал УНН, в Одесской области в результате ДТП погибли 4 человека.

Напомним, дело мужчину, который добивал гвардейцев после ДТП в Одессе, передали в суд . 
ForUm

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