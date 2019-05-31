В четверг, 30 мая, после 12:00 на третьем этаже Печерского районного суда Киева «определенное лицо» распылило неизвестную токсичное вещество.

Как сообщает пресс-служба суда, это привлекло к проблемам у судей, работников аппарата и посетителей суда с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. «Указанные обстоятельства привели к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательство в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.

Одновременно перед ТУ ГСА в Киеве поставлен вопрос неотложного обеспечения безопасности работников и посетителей суда.