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Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

«После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут», - сказала Йованович в видеообращении, опубликованном посольством США в Украине.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

«Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году», - сказала она.

Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.

Напомним, что исполняющим обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине будет Джозеф Пеннингтон.
ForUm

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