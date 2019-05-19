Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

«После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут», - сказала Йованович в видеообращении, опубликованном посольством США в Украине.