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Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин опровергла предположение, что встреча президентов США и Украины специально была назначена на время каникул Конгресса, чтобы Зеленский не имел возможности обсудить с конгрессменами тему «Северного потока-2».

Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

«Мы неделями работали над сроками встречи, и эти числа лучше подходили обоим Президентам. К тому же, мы не хотели выжидать, если бы встречу отложили на один или два месяца, до полноценного начала сессии Конгресса, это могло бы замедлить старт работы Комиссии (стратегического партнерства США и Украины. - ред.). Мы действительно хотели провести встречу как можно быстрее и тогда начать интенсивную работу на всех этих площадках», — сказала Квин.

Она отметила, что Президент Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с членами Палаты представителей, которые уже вернулись к работе, в частности с Марси Каптур, которая является сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе.

Квин также напомнила, что 6 сентября в Киев прибыли четыре американских сенатора, которые провели встречу с президентом Зеленским.

«Хотя на время визита сенаторов действительно не было в Вашингтоне, я уверена, что они будут прибывать с визитами в Киев. Сейчас уже приехали четыре из них», - сказала временный поверенный по делам США в Украине.
ForUm

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