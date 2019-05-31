Подготовка встречи лидеров стран «нормандской четверки» пока не ведется, для такого саммита должны созреть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После того как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Однако, заявил он, «для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик – все это требует дальнейшего прояснения».

Песков отметил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел, эта тематика обсуждалась. «Но каких-то конкретных прикидок [по саммиту] пока нет», - констатировал пресс-секретарь Путина.

Напомним, главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в четверг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщили о готовности придать новый импульс переговорам о мирном урегулировании на Донбассе.

Также в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться уже в середине июля.