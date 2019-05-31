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Полиция начала уголовное производство по факту задержания российскими силовиками в аннексированном Крыму крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции АР Крым.

«30 мая в Джанкое незаконно созданные правоохранительные органы Автономной Республики Крым задержали двух активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву».

По факту незаконного задержания крымскотатарской активистки Салиевой, которая является координатором проекта «Крымское детство», созданного в 2017 году для поддержки и развития детей политзаключенных, а также Зудиевои, которая является правозащитницей и общественной журналисткой, следователями крымской полиции начато уголовное производство по ст.146 ч.2 УК Украины (незаконное лишение свободы), за что предусмотрена уголовная ответственность - до пяти лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой АР Крым.
ForUm

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