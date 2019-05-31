Вчера, 30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод-Мотовиловка под Киевом хулиганы забросали камнями скоростной поезд № 16 Львов-Киев и разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

О случае проинформированы правоохранители. К счастью, во время нападения никто не пострадал.

Ориентировочные убытки Укрзализныци от замены лобового стекла кабины электропоезда составляют более 8 тыс. долларов США. Кроме того, для замены лобового стекла электропоезд отстраняется от работы на 3 суток, что также нарушает технологический процесс эксплуатации поездов и добавляет убытков железной дороги.