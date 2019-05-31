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В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для остановки экспресса в «Борисполь», сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и является мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство», - написал он в Facebook.

По словам Кравцова, экспрессы в аэропорт будут не только делать остановку на станции, но и будут интегрированы с автовокзалом и иметь выход к метро.

«Должны закончить ремонтные работы уже к концу 2019-го», - отметил он.

Напомним, сообщение между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь» «Укрзализныця» открыла 30 ноября 2018. Экспресс функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над четырнадцатыми путями на вокзале в Киеве. Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В аэропорту «Борисполь» билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе на железнодорожную платформу. На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2. Стоимость билета – 80 грн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году «Укрзализныця» осуществит реконструкцию транспортно-пересадочного узла Выдубичи для обустройства на ней остановки скоростного поезда Kyiv Boryspil Express.
ForUm

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