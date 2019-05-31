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По предварительной информации, шахтеры не должны были находиться в той части шахты «Лесная», где произошел обвал кровли.

Об этом сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«По предварительной информации, произошло обрушение кровли, и по паспорту данного участка рабочие в том месте, где обвалилась кровля, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора», - сказал Корзун.

Вместе с тем он отметил, что пока это только предварительные выводы о причинах трагедии. Экспертная комиссия окончательный вывод не предоставила. «Только после того, как он будет, мы сможем назвать точную причину аварии и все обстоятельства», - добавил чиновник.

Напомним, в ночь на 29 мая в Сокальском районе Львовской области в результате обвала пород на шахте «Лесная» погибли два горняка.
ForUm

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