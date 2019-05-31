Следователи Государственного бюро расследований задержали в Киевской области руководителя группы магистральной охраны «Киевтрансгаза», сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратуры Центрального региона.

По данным следствия, руководитель группы магистральной охраны «Киевтрансгаза» требовал и получил неправомерную выгоду в размере 12 тыс. долларов США от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы задержанного. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.