«Государство в смартфоне» уже функционирует в нашей стране 3 года. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, сообщает пресс-служба МЭРТ.

«То, что сейчас называют «государством в смартфоне» мы уже создали. Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома», - сказал Кубив.

По словам первого вице-премьер-министра, в 2015 году Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 109 объектов бывших групп А, Д и Ж приватизации на сумму чуть более 45 млн грн. В то же время, за 9 месяцев с августа 2018 года, через систему электронных продаж «Прозорро.Продажи» ФГИУ реализовал 404 похожих объектов на общую сумму почти 500 млн грн. Это в 10 раз больше, чем было продано за весь 2015 год.

«Административные услуги уже также доступны в смартфоне. На сайте правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью он-лайн: вы можете зарегистрировать бизнес он-лайн; получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое», - подчеркнул Кубив.

Он также призвал народных депутатов приобщиться к созданию «государства в смартфоне» и поддержать правительственный законопроект №10134 - о «е-малышке». Эта инициативы даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по принципу «единого окна» непосредственно в роддоме.

«Это полный комплект: от свидетельства о рождении до получения удостоверений многодетной семьи. Как только закон будет принят, Украина станет лидером среди развитых стран мира по количеству предоставляемых услуг за одно обращение для родителей новорожденного ребенка», - подчеркнул Кубив.

Он также заявил о том, что в этом году Минэкономразвития запускает два портала для контроля: за использованием международной технической помощи «ProAID» и за государственными предприятиями «ProZVIT».

«С первой половины июня каждый желающий сможет получать информацию о финансовом состоянии трех с половиной тысяч государственных предприятий онлайн. Мы переходим на сбор финансовой отчетности в электронном формате. Любой сможет увидеть, какие предприятия являются прибыльными, а какие приносят ущерб государству», - рассказал первый вице-премьер-министр.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать «государство в смартфоне».