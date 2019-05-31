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В Ивано-Франковской области из-за сильных осадков были подтоплены 168 домохозяйств в 17 населенных пунктах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 29-30 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в реках, в результате чего в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах области.

Осадки прекратились. Уровень воды в реках постепенно спадает.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГочЧС в Ивано-Франковской области.
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