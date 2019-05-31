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Журналист Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты и лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Об этом сам Смешко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, партия «Сила и Честь» уверенно продолжает процесс партийного строительства и объединения в своих рядах профессионалов.

«Сообщаю также, что сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон», - заявил Смешко.

Он отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.
ForUm

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