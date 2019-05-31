Украина и Коста-Рика намерены заключить соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

«Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры с консульской проблематики. Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующегодвустороннего соглашения о безвизе.

В рамках визита директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в сопровождении посла Украины Руслана Спирина провел отдельные встречи с главой Администрации президента Р.Э. Писа Рокафордом, председателем Законодательной ассамблеи К.Р. Бенавидесем Хименесем и председателями парламентских фракций, заместителем министра иностранных дел и культа Л. Агилар Ревелем, в ходе которых стороны выразили благодарность за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН, а также обсудили пути дальнейшего двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической, миграционной и гуманитарной сферах.