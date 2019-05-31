также в разделеПроисшествия
В ДТП на Тернопольщине погибли 3 сотрудника «Укрэнерго» 25
В Каменском неизвестные взорвали банкомат 17
На Киевщине за ночь ограбили три церкви 19
Найдено тело погибшего в бою с ДРГ боевиков сапера 30
Названы версии катастрофы Ми-8 на Ривненщине 69
Названы имена погибших в катастрофе Ми-8 93
ГБР завело дело по факту крушения Ми-8 на Ривненщине 21
На месте катастрофы Ми-8 продолжают искать тела 2 военных 26
На Ривненщине разбился военный вертолет, погибли 4 человека 62
На Житормищине 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации 30
В ратуше Львова выломали дверь, началась драка 178
На Днепропетровщине разбился микроавтобус со школьниками 42
На Львовщине из-за обвала на шахте погибли двое горняков 32
ООС: Боевики 11 раз открывали огонь, ранен военный 12
ДРГ боевиков атаковала силы ООС у Попасной, пропал военный 56
Полиция: Коломыйский адвокат убил жену и покончил с собой 54
На Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь, а тело сожгли в печи 46
В Коломые обнаружили убитыми известного адвоката и его жену 147

Вчера, 30 мая, около 16:00 в Збаражском районе Тернопольской области на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече в результате ДТП погибли 4 работника Укрэнерго, сообщает пресс-служба государственной компании.

Отмечается, что вблизи села Зарудье в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем погибли 4 работника ремонтной бригады Юго-Западной энергосистемы ГП. Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице. Они возвращались домой после выполнения ремонтных работ на линии 750 кВ ХАЭС-Жешув.

В ДТП погибли:

Богдан Михайлович Брилинский, старший мастер бригады по ремонту воздушных линий;

Игорь Олегович Стукало, электромонтер по ремонту воздушных линий;

Владимир Васильевич Дударь, электромонтер по ремонту воздушных линий;

Виталий Александрович Мацюк, электромонтер по ремонту воздушных линий.

В то же время, как сообщили в отделе коммуникации полиции области, по предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент несчастья в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин.

Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1841 грн.
12
Теги