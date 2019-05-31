Вчера, 30 мая, около 16:00 в Збаражском районе Тернопольской области на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече в результате ДТП погибли 4 работника Укрэнерго, сообщает пресс-служба государственной компании.
Отмечается, что вблизи села Зарудье в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем погибли 4 работника ремонтной бригады Юго-Западной энергосистемы ГП. Водитель в тяжелом состоянии находится в больнице. Они возвращались домой после выполнения ремонтных работ на линии 750 кВ ХАЭС-Жешув.
В ДТП погибли:
Богдан Михайлович Брилинский, старший мастер бригады по ремонту воздушных линий;
Игорь Олегович Стукало, электромонтер по ремонту воздушных линий;
Владимир Васильевич Дударь, электромонтер по ремонту воздушных линий;
Виталий Александрович Мацюк, электромонтер по ремонту воздушных линий.
В то же время, как сообщили в отделе коммуникации полиции области, по предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
На момент несчастья в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин.
Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Продолжается следствие.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время