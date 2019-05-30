Сегодня, 30 мая, около 5:00 в Каменском Днепропетровской области возле школы №34 взорвали банкомат Приватбанка, установленный в тамбуре магазина на улице Дорожной, 24, сообщает местное издание «Событие».

В результате взрыва была повреждена обшивка крыши тамбура. Пострадавших нет.

В полицию об инциденте сообщили сотрудники охранной фирмы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестные повредили банкомат и забрали деньги. В настоящее время сумма устанавливается.

По предварительной информации, взрывное устройство заложили внутри тамбура, куда преступники пробрались, повредив пластиковую входную дверь.

Следственным отделением Южного ОП открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы данного происшествия и принимаются первоочередные следственные меры для установления и задержания преступников.