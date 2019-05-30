также в разделеПроисшествия
На Киевщине за ночь ограбили три церкви 18
Найдено тело погибшего в бою с ДРГ боевиков сапера 29
Названы версии катастрофы Ми-8 на Ривненщине 61
Названы имена погибших в катастрофе Ми-8 88
ГБР завело дело по факту крушения Ми-8 на Ривненщине 20
На месте катастрофы Ми-8 продолжают искать тела 2 военных 24
На Ривненщине разбился военный вертолет, погибли 4 человека 59
На Житормищине 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации 30
В ратуше Львова выломали дверь, началась драка 175
На Днепропетровщине разбился микроавтобус со школьниками 40
На Львовщине из-за обвала на шахте погибли двое горняков 32
ООС: Боевики 11 раз открывали огонь, ранен военный 12
ДРГ боевиков атаковала силы ООС у Попасной, пропал военный 55
Полиция: Коломыйский адвокат убил жену и покончил с собой 54
На Житомирщине родители убили 5-летнюю дочь, а тело сожгли в печи 45
В Коломые обнаружили убитыми известного адвоката и его жену 145
Сутки в ООС: 4 обстрела, потерь среди военных нет 11
В Польше в ДТП пострадали две украинки 125

Сегодня, 30 мая, около 5:00 в Каменском Днепропетровской области возле школы №34 взорвали банкомат Приватбанка, установленный в тамбуре магазина на улице Дорожной, 24, сообщает местное издание «Событие».

В результате взрыва была повреждена обшивка крыши тамбура. Пострадавших нет. 

В полицию об инциденте сообщили сотрудники охранной фирмы. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что неизвестные повредили банкомат и забрали деньги. В настоящее время сумма устанавливается.

По предварительной информации, взрывное устройство заложили внутри тамбура, куда преступники пробрались, повредив пластиковую входную дверь. 

Следственным отделением Южного ОП открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы данного происшествия и принимаются первоочередные следственные меры для установления и задержания преступников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2630 грн.
9
Теги