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Российский монополист ПАО «Газпром» обжаловало в Апелляционном суде г. Люксембурга взыскание активов компании в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщается в консолидированном промежуточном финанотчете Газпрома, передает Укринформ.

«24 мая 2019 года ПАО «Газпром» в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов обжаловало в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории Люксембурга арбитражного решения по транзиту», - сообщила российская компания.

Дата слушаний по делу не назначена.

Кроме этого, Газпром в люксембургских судах пытается отменить арест своих активов на территории Люксембурга. Предварительные слушания по этому делу запланированы на июнь 2019 года.

Как сообщал ForUm, в феврале 2019 года «Нафтогаз» сообщил, что начал процесс взыскания активов Газпрома на суму 2,6 млрд дол. по решениям Стокгольмского арбитража в Люксембурге.
ForUm

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