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Первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде, соратник экс-президента Игорь Кононенко заявляет, что покидает все партийные должности, а также не намерен баллотироваться в парламент по списку партии «Европейская солидарность».

«Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне», - написал он в Facebook.

Также Кононенко заявил, что хочет дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляет партийные должности. «Это мой личный вклад в создание «социальных лифтов» в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать», - заявил политик.
ForUm

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