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Новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил о начале конкурса на должность спикера главы государства.

«Если вам не понравилось это видео, если ты думаешь, что ты придумал бы или написал лучше меня, мы начинаем первый конкурс «спикер президента Украины», - сказал Зеленский.

По его словам, условия очень просты.

«Если ты знаешь минимум три языка, украинский, английский обязательно, и если ты имеешь определенный опыт работы в сфере журналистики или в публичной сфере, если ты готов работать 24/1, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту, и мы начнем делать это вместе, спасибо», - сказал новоизбранный президент.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский.
ForUm

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