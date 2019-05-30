Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, избившего пострадавших в результате ДТП граждан по проспекту Добровольского.

По ходатайству прокуратуры пока подозреваемый находится в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте этого года, увидев аварию и ее ужасные последствия, 39-летний житель Одессы подбежал к трем пострадавшим, беспомощным нацгвардейцам и побил их ногами по голове и телу.

Напомним, военнослужащих Национальной гвардии Украины во время несения службы по охране общественного порядка на территории Суворовского района сбил «Опель», вылетевший на тротуар после столкновения с «Мерседесом».

Один из ребят погиб на месте, остальные вместе с еще двумя гражданскими получили травмы различной степени тяжести.

Сразу после аварии к пострадавшим военным подошел неизвестный и, нанеся несколько ударов, ушел.

Принятыми мерами сотрудники Суворовского отдела полиции установили личность правонарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал мужчине содержания под стражей сроком 2 месяца без права внесения залога.