Верховная Рада назначила генерального директора запорожской телерадиокомпании TV5 Максима Оноприенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте, сообщает пресс-служба ВР.
Глава парламента Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование шесть кандидатур на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
По его результатам наибольшее количество голосов набрала кандидатура Оноприенко. Его кандидатура была поставлена на голосование с предложением о назначении членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
За назначение Оноприенко проголосовали 233 народных депутата.
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