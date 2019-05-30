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Верховная Рада назначила генерального директора запорожской телерадиокомпании TV5 Максима Оноприенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте, сообщает пресс-служба ВР.

Глава парламента Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование шесть кандидатур на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По его результатам наибольшее количество голосов набрала кандидатура Оноприенко. Его кандидатура была поставлена на голосование с предложением о назначении членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

За назначение Оноприенко проголосовали 233 народных депутата.
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