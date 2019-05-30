Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского Союза.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Напомним, в марте 2017 парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позже Стерджа временно отказалась от подготовки второго референдума, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет ясно, на каких условиях будет проходить Brexit.