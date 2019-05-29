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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.

Соответствующий указ № 337/2019 от 29 мая опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», - говорится в документе.

Андрей Донец - бывший охранник олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 29 мая Президент назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.

 
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