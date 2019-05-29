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На ГП «Житомирский бронетанковый завод» приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4, сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром».

Отмечается, что это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

«Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов. Укроборонпром неоднократно подчеркивал критичности этого вопроса для всех предприятий отрасли, как государственной, так и частной формы собственности. Подчеркиваем, что в результате позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлена специально созданная производственная линию на житомирском заводе», – говорится в сообщении.

«Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники», – подчеркнули в госконцерне.

«Укроборонпром» подчеркивает, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также в частных компаниях.

На предприятиях «Укроборонпрома», в частности, на ГП «Завод им. Малышева», ГП «ХКБМ им. Морозова» и ГП «Киевский бронетанковый завод» также созданы линии по производству бронетранспортеров. Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

Отмечается, что серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали - частное ООО «Лозовский Кузнечно-механический завод» - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии.

«Подчеркиваем, необходимость скорейшего решения проблемы стандартизации, в частности о допуске на внутреннее производство импортных бронесталей. В то же время, учитывая обращение работников ГП «ЖБТЗ», для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет осуществлена внеочередная проверка специалистами концерна. На время работы комиссии, с целью обеспечения ее объективности, директор «ЖБТЗ» Игорь Пшеничный временно отстранен от обязанностей», – сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2018 года на заводе им. В.А. Малышева в Харькове начли собирать первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4. 
ForUm

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