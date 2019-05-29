Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия во Львовском горсовете.

По данным облглавка, сегодня, 29 мая, около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошла в помещение горсовета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц.

На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Напомним, пресс-служба горсовета сообщила, что неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь, произошла драка.