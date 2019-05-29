Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.

По данным издания Independent, иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, говоря о том, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не тратила такие деньги на Евросоюз. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд, передает УНИАН.



Судья Маргот Коулман заявила, что Джонсон обязан явиться в суд на предварительные слушания. «Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в королевский суд», — заявила она. Ранее, 24 мая, Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября. По его словам, Brexit состоится вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем.

