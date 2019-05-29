также в разделеМир
Избран новый президент Латвии 29
У Лаврова возмутились заявлениями главы МИД Испании о «старом враге» 33
СМИ сообщают о недовольстве Меркель своей преемницей 18
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку 19
ЕС вводит в оборот новые купюры в 100 и 200 евро 39
Исследование: РФ победит, если США выйдут из НАТО 46
В Косово произошли столкновения сербов с полицией 84
Сербия привела войска в полную боеготовность из-за арестов в Косово 38
Президент Сербии признал потерю контроля над Косово 57
Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле 36
В Японии мужчина напал с ножом на детей, 2 человека погибли, 16 – ранены 23
Австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству Курца 106
Правительству Курца грозит отставка из-за переговоров «с россиянкой» 49
Пучдемон прошел в Европарламент 55
Литва выбрала преемника Грибаускайте 113
Объявлены результаты выборов в Европарламент 205
Война в Сирии: войска Асада применили фосфорные бомбы 61
Над Австралией взорвался крупный метеорит 255

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом по обвинению в обмане избирателей в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. 

По данным издания Independent, иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, говоря о том, что после выхода Великобритании из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов в неделю, которые раньше якобы уходили в европейский бюджет. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не тратила такие деньги на Евросоюз. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд, передает УНИАН.

Судья Маргот Коулман заявила, что Джонсон обязан явиться в суд на предварительные слушания. «Изучив все факторы, имеющие отношение к делу, я считаю, что следует одобрить прошение, и дело затем будет отправлено в королевский суд», — заявила она. Ранее, 24 мая, Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября. По его словам, Brexit состоится вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2630 грн.
17
Теги