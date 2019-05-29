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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение в Украину. А сейчас в аэропорт и в Киев», - написал он.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
ForUm

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