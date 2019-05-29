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В ближайшее время в Украину могут вернуться экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Кирилл Молчанов.

«То, что в Украину вернулся Портнов и Хорошковский, значит, что в ближайшее время в страну могут вернуться Арбузов, Клюев и Пшонка. У них здесь остались активы и свои интересы. Представители режима Януковича попытаются вернуть упущенное. В период безвластия, пока еще не прошли парламентские выборы, они попытаются хотя бы частично восстановить свои позиции в Украине», - сказал Молчанов.

Он уточнил, что вернувшиеся ТОП-регионалы в Украину не согласовывали возвращение с олигархом Игорем Коломойским.

«У них нет явного конфликта интересов с Зеленским, как это было с Порошенко. Представители режима Януковича уверены, что для них будет послабление политического и уголовного давления. Правоохранительные органы не будут заниматься их арестами и задержанием. Они сейчас им не интересны. Представители режима Януковича считают, что 5 лет переждали и сейчас можно попытаться восстанавливать свои позиции», - резюмировал К. Молчанов.

Напомним, 23 мая Портнов передал в Государственное бюро расследований еще одно заявление о преступлении, вероятно, совершенное пятым Президентом Украины Петром Порошенко.
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